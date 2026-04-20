الجمعة.. اعتماد 6 مقاعد سعودية آسيوية

يعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماع يعقد في جدة، الجمعة المقبل، ستة مقاعد سعودية في بطولتيْ دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن لجنة المسابقات الآسيوية التي تضم في عضويتها نعيم البكر ، اقترحت أن يحصل الاتحاد السعودي على 3 مقاعد مباشرة في دوري النخبة، إلى جانب مقعدين إضافيين عبر الملحق، وواحد مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا 2 بدلًا من أربعة حاليًا.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي رفعت في منتصف أبريل الجاري، توصياتٍ إلى المكتب التنفيذي، تنصُّ على مشاركة 32 فريقًا في دوري أبطال آسيا للنخبة ابتداءً من موسم 2026ـ2027.

ووفق بيان أصدره الموقع الرسمي للاتحاد، الثلاثاء، يوسع المقترح مرحلة الدوري من 24 إلى 32 فريقًا مع الإبقاء على تقسيم الفرق بين منطقتَي الشرق والغرب بواقع 16 فريقًا لكل منطقةٍ.

وشملت التعديلات تغيير معايير التأهل إلى دور الـ 16، إذ تتأهل الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى السادس مباشرةً من الغرب والشرق، بينما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من السابع إلى العاشر مرحلةً فاصلةً مستحدثةً ضمن الأدوار الإقصائية.

وذكر البيان، أن الفريق الحاصل على التصنيف الأعلى في كل مواجهةٍ من أصحاب المركزين السابع والثامن له أفضلية اللعب على أرضه كمكافأةٍ على نتائجه في مرحلة الدوري. ويستكمل الفائزون من هذه المواجهات عقد المتأهلين إلى دور الـ 16.