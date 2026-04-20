أربيلوا يدافع عن مبابي بعد الانتقادات

دافع ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن الفرنسي كيليان مبابي، مُهاجم الفريق الأبيض، تجاه انتقادات طالته بسبب تقصيره في الجانب الدفاعي.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي، الإثنين، قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري «لاليجا» :«ليس لدي ما ألوم كيليان عليه، كان في المستوى، وسجّل هدفًا في كل مباراة وشكل تهديدًا مستمرًا لدفاع الفريق المنافس، ساعدنا كثيرًا في الهجمات المرتدة، أظهر تضحية كبيرة في الدفاع، وبذل جهدًا كبيرًا. أنا راض تمامًا عن أدائه في هذه المواجهة».

وتابع المدرب صاحب الـ43 عامًا :«كان مبابي مصدر خطر دائم على بايرن ميونيخ، وهذا هو كيليان مبابي الذي نرغب في رؤيته كل يوم».

وبعد تسجيله هدفه الـ40 الموسم الجاري في كافة المسابقات مع ريال، وهدفه الـ15 في دوري أبطال أوروبا، تعرض المهاجم الفرنسي البالغ 27 عامًا إلى انتقادات في إسبانيا بسبب افتقاره للفاعلية الدفاعية، لا سيما بعد طرد مواطنه إدواردو كامافينجا، في الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب التي انتهت بخسارة الريال 3ـ4 بعدما كان خسر 1ـ2 ذهابًا.

ويخوض مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الذي انضم إلى الريال لتحقيق حلمه، والفوز بلقبه الأول في المسابقة القارية العريقة، موسمًا ثانيًا تواليًا من دون أيّ لقب كبير، ما لم تحدث مفاجأة في الدوري الإسباني، إذ يتأخر الفريق الأبيض بفارق 9 نقاط عن برشلونة مع تبقي 7 مراحل.

وعند سؤاله عن تداعيات الموسم الجاري، أشار أربيلوا إلى أن الفريق لا يحتاج إلى تغييرات جذرية ليبدأ في حصد الألقاب مجددًا في الموسم المقبل، رافضًا الحديث عن مستقبله، ومؤكدًا أن تركيزه ينصب بالكامل على مباراة ألافيس، مضيفًا :«تبقت لنا سبع مباريات، وعلينا الفوز فيها جميعًا».