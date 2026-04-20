الاتحاد يختبر الشهري قبل التعاون

يجري صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اختبارًا طبيًا اليومين المقبلين من أجل التأكد من جاهزيته عقب إصابة عضلة الساق اليمنى، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، يأمل جاهزية الشهري الذي افتقده في إقصائيات دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، أمام التعاون في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي المقررة 29 أبريل الجاري في بريدة.

وكان مصدر خاص بـ«الرياضية» ذكر أن مدة غياب الشهري تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع، وأن فترة التعافي تبقى مرتبطةً باستجابة اللاعب للعلاج، علما أنه أصيب خلال معسكر المنتخب الأخير في أواخر مارس الماضي.

وانضم الشهري «32 عامًا» إلى الاتحاد صيف 2024 قادمًا من الهلال، ولعب معه الموسم الجاري 21 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.

وتوقفت مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة عند الدور ربع النهائي للمرة الثالثة تواليًا بخسارته أمام منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني 0ـ1، الجمعة الماضي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في الدوري برصيد 45 بفارق نقطة خلف التعاون الخامس.