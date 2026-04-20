بديل دونيس يصل الدمام

وصل الأوروجوياني جوستافو بويت، الإثنين، إلى الدمام تمهيدًا لتوقيع عقده مع فريق الخليج الأول لكرة القدم، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووفق المصدر نفسه، سيقود المدرب الأوروجوياني فريق الخليج خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس الذي ترجح مصادر أخرى اتفاقه مع المنتخب السعودي بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد.

وكانت «الرياضية» كشفت الجمعة الماضي عن اقتراب الخليج من الاتفاق النهائي مع بويت «58 عامًا» تحسبًا لتعثر المفاوضات مع دونيس، مدرب الفريق الحالي، أو رحيله لتدريب المنتخب السعودي.

وكان المدرب الأوروجوياني بويت قاد فريق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي خلال الموسم الماضي، ويمتلك سجلًا تدريبيًا متنوعًا في عدة دوريات عالمية.

ويُعد بويت أول مدرب أوروجوياني يقود فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين تولى تدريب سندرلاند عام 2013، كما أشرف أخيرًا على تدريب منتخب اليونان قبل محطة الفريق الكوري.

وسبق لبويت أن مثّل خلال مسيرته لاعبًا، ناديي تشيلسي وتوتنام، قبل أن يبدأ مشواره التدريبي عبر برايتون عام 2009، كما خاض تجارب تدريبية في اليونان وإسبانيا والصين وتشيلي وفرنسا.