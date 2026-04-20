كوناتي يقترب من التجديد مع ليفربول

كشف الفرنسي إبراهيما كوناتي، مُدافع فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن قربه من التوصل إلى اتفاق مع «الريدز» بشأن تجديد عقده، مشيرًا إلى وجود فرصة كبيرة لبقائه في «أنفيلد» الموسم المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن كوناتي تأكيده أن مستقبله لم يكن محل شك، مشيرًا إلى أنه أبلغ ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، منذ بداية المفاوضات برغبته في البقاء.

وأضاف المدافع الفرنسي :«هناك أشياء كثيرة قيلت، لكننا نتحدث مع النادي منذ فترة طويلة ونحن قريبون من الاتفاق، أعتقد أن الجميع تمنى حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن، لكننا نسير في طريق جيد، بكل تأكيد، هناك فرصة كبيرة لوجودي هنا الموسم المقبل، وهذا ما أردته دائمًا».

وعن تأخر حسم الملف حتى أبريل الجاري، قارن كوناتي وضعه بما حدث مع زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك، والمصري محمد صلاح في الموسم الماضي، معتبرًا أن هذا هو الأسلوب الذي يفضله النادي.

وينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 26 عامًا الصيف المقبل، بعد خمسة أعوام من انضمامه للفريق الإنجليزي، قادمًا من لايبزيج الألماني، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.