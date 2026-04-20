الثلاثاء.. كوليبالي يفحص في مدريد

يعرض السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إصابته في الفخذ على طبيب مختص في مدريد العاصمة الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وعانى كوليبالي من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية نتيجة تمزق وتجمع دموي قبل مغادرة بعثة الهلال إلى جدة استعدادًا لمواجهة السد القطري التي خسرها الأزرق 2ـ4 بركلات الترجيح ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة 13 إبريل الجاري.

وقبل الإصابة، قاد كوليبالي خط دفاع الهلال خلال 26 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما ونال 7 بطاقات ملونة بواقع 6 صفراء وواحدة حمراء.

وتستعد فرقة الإيطالي سيموني إنزاجي لمباراة ضمك، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي 28 أبريل الجاري على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

ويقف الهلال في المرتبة الثانية من الترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق 8 نقاط عن النصر متصدر الدوري الذي لعب مباراة أكثر.