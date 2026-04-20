ديميرال وأتانجانا يغيّران الأهلي أمام فيسيل كوبي

يستعيد فريق الأهلي الأول لكرة القدم المدافع التركي مريح ديميرال، الذي يبدأ مباراة فيسيل كوبي الياباني في جدة، الإثنين، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد غيابٍ لست مباريات متتالية عن التشكيل الأساسي، بسبب إصابة عضلية.

ويبدأ حامل اللقب المواجهة على ملعب «الإنماء» بالسنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وديميرال إلى جانب البرازيلي روجير إيبانيز في عمق الدفاع، والمدافع ريان حامد ظهيرًا أيمن، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر.

وفي الوسط، يعود الفرنسي فالنتين أتانجانا إلى التشكيل، مُجاوِرًا الفرنسي إنزو ميو، والإيفواري فرانك كيسيه.

ويواصل المدرب الألماني ماتياس يايسله الاعتماد على المهاجم الإنجليزي إيفان توني، والجناحين الجزائري رياض محرز، والبرازيلي ويندرسون جالينو.

وعاد ديميرال إلى المشاركة عبر مباراة دور الثمانية أمام جوهور دار التعظيم الماليزي، لكن بوصفه بديلًا في الدقائق الأخيرة.

وبعد تعافيه من إصابةٍ في القدم غيّبته عن مباراتين محليتين، دخل أتانجانا بديلًا أمام الدحيل، ضمن دور الـ 16، وجوهور دار التعظيم.

ومع اكتمال جاهزية اللاعبَين، قرر يايسله إشراكهما أساسيين ضد فيسيل كوبي، وتحويل حامد من عمق الدفاع إلى مركز الظهير، ووضع محمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، على دكّة الاحتياط، فيما يغيب مجرشي، الظهير الأيمن الأساسي، بسبب إيقافه جرّاء طرده أمام جوهور.

ويجلس الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيش احتياطيًا، بعدما بدأ المباراة الماضية خلف ثلاثي الخط الأمامي. وبدلًا منه، يبدأ أتانجانا في خط الوسط. وباستثناء اللاعبَين التركي والفرنسي، يحافظ حامل اللقب على تشكيله الأساسي، الذي حضر على مستوى دور الثمانية.

وتُوِّج الأهلي، تحت قيادة المدرب ذاته، بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.