10 مايو.. موعد «كلاسيكو الأرض»

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة الـ 35 من المسابقة، التي سيكون أبرزها «كلاسيكو الأرض» بين فريقي برشلونة وريال مدريد، بحسب بيان نشرته، الإثنين.

وتجرى المباراة في برشلونة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» يوم الأحد الموافق 10 مايو المقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن برشلونة قد يخطف اللقب في اليوم نفسه، وحتى ولو حسابيًا قبل ذلك بمباراة واحدة، وبالتالي قد يكون هناك ممر شرفي من لاعبي ريال مدريد قبل بداية المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، أقرب ملاحقيه وغريمه التقليدي، بعد خروجهما من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويملك برشلونة، بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، فرصة أكبر في المحافظة على لقبه، فيما سيحاول ريال مدريد أن يبذل قصارى جهده، وتحقيق الفوز في كل المواجهات المتبقية بانتظار أي تعثر لمنافسه.