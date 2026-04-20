بعد إيراولا.. روزه يقود بورنموث

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، الإثنين، تعيين الألماني ماركو روزه مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوامٍ ابتداءً من الموسم المقبل.

وكان الإسباني أندوني إيراولا، المدرب الحالي، قرَّر ترك منصبه بنهاية الموسم على الرغم من حصوله على عرضٍ لتمديد تعاقده.

وأوضح النادي في بيانٍ، أن المدرب، البالغ 49 عامًا، سيصل إلى الساحل الجنوبي حاملًا معه ثروةً من الخبرة على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية.

وذكر أن تركيز النادي ينصبُّ حاليًّا على إنهاء الموسم الجاري بأقوى صورةٍ ممكنةٍ. ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطةً.

وسبق لروزه تدريب فرق ريد بول سالزبورج النمساوي، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيج في ألمانيا.