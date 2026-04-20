روسينيور: النادي يدعمني.. ومشروعنا مستقبلي

أكد ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لا يزال يحظى بالدعم الكامل من ملاك النادي، في الوقت الذي أقر فيه بمسؤوليته عن سلسلة النتائج السيئة التي شهدت أربع خسائر متتالية في الدوري الممتاز.

وأدت الخسارة 0ـ1 من ضيفه مانشستر يونايتد السبت إلى تراجع تشيلسي للمركز السادس في الترتيب برصيد 48 نقطة، قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.

ومع اقتراب عدة فرق من الفريق اللندني، تضاءلت آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بشكل كبير.

وتفاقمت مشاكل تشيلسي بسبب معاناته أمام المرمى، إذ فشل في تسجيل أي هدف في آخر أربع هزائم بالدوري، وهو ما يعادل أطول فترة جفاف تهديفي له منذ عام 1912. ويحل الفريق ضيفًا على برايتون تاسع الترتيب، الثلاثاء.

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر أن الملاك ما زالوا يثقون به، كان رد روسينيور واثقًا للغاية :«بنسبة 100 بالمئة. كانوا داعمين لي، ومحادثاتنا اليومية كانت حول هذا الإطار.. نحن نعلم أننا نريد الفوز بالمباريات الآن، لكن هذا لا يتعارض مع حقيقة أننا نريد النجاح والنجاح المستمر على المدى الطويل».

وتولى روسينيور تدريب تشيلسي في يناير بعقد يمتد حتى عام 2032، عقب رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا.

ويعد الإنجليزي روسنيور «41 عامََا» رابع مدرب دائم يتم تعيينه للفريق منذ استحواذ تود بولي على النادي في عام 2022.

وقال روسينيور:«علينا أن نفوز. هذا ما يتطلبه هذا النادي، وهو النهج الصحيح وهذا ما يتوقعه المشجعون. الأمر يتعلق بتحقيق الانتصارات، هذا هو جوهر كرة القدم».

وأضاف:«لا يمكنك التحدث عن المدى الطويل إذا لم تكن تؤدي عملك على المدى القصير. وبكل صراحة واحترام، لم نقدم أداءً جيدًا في المباريات الأخيرة، وهذا يقع على عاتقي بصفتي مدرب الفريق».