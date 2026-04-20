هالاند: مواجهة بيرنلي ليست عادية

وصف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، إن مباراتهم المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الممتاز أشبه بمباراة نهائية، وذلك بعد أن منحهم الانتصار 2ـ1 على المتصدر أرسنال الفرصة للصعود إلى قمة الجدول حال الفوز في المواجهة التي تجرى الأربعاء المقبل.

يتصدر أرسنال الترتيب منذ أكتوبر الماضي لكن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، قلص الفارق إلى ثلاث نقاط بفوزه الأحد في ملعب الاتحاد.

وسيجعل فوز آخر الأربعاء الفريق متساويًا في النقاط مع أرسنال، وقد ويضعه في صدارة الترتيب إما بمجموع الأهداف في لقاءاتهما المباشرة أو فارق الأهداف في الدوري بحسب هامش الفوز.

وقال هالاند، الذي سجل الهدف الحاسم في الفوز الأحد، لشبكة «سكاي سبورتس»: «نخوض مباراة نهائية الأربعاء.. علينا التركيز والحفاظ على تواضعنا».

وسيواجه أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004، نيوكاسل السبت.