بنزيما وسالم وهوساوي يلتحقون بمصابي الهلال

اشتكى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميلاه سالم الدوسري، الجناح الأيسر، ومراد هوساوي، لاعب الوسط، من إصابات مختلفة، الإثنين، وفق بيان بثّه الحساب الرسمي لناديهم في منصة «إكس».

وكشف الهلال عبر البيان عن حضور سالم إلى العيادة الطبية داخل مقر النادي «نظير شعوره بآلام في الركبة».

أيضًا خضع بنزيما إلى جلسة علاجية في العيادة ذاتها لـ «شعوره بآلام أسفل الظهر».

وأفاد النادي العاصمي بإجراء فحوصات طبية لزميلهما هوساوي أثبتت «تعرضه لكدمة في الركبة».

وانضم اللاعبون الثلاثة إلى قائمة مصابي الهلال التي غادرها المدافع التركي يوسف أكتشيشيك بمشاركته في التدريبات الجماعية حسب بيان النادي العاصمي.

وكان أكتشيشيك اكتفى بخوض جزء من التدريبات الجماعية في اليوم السابق قبل المغادرة لإكمال برنامجه التأهيلي.

من جهته، واصل الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يتبعه بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية أمام الخلود ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وأشار «الأزرق» إلى تأدية مالكوم تدريبات داخل صالة الإعداد البدني، إضافة إلى تمرين الجري.

وتسببت الإصابة في إبعاد البرازيلي عن المباراة التي خسرها الهلال أمام السد القطري لحساب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.