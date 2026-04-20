رولان جاروس.. لوّيس تعود إلى ملاعب التنس

أوضحت الفرنسية لوّيس بواسون، التي فجرت المفاجأة في بطولة جاروس العام الماضي بوصولها إلى نصف النهائي، لوكالة «فرانس برس» أنها تتطلع بفارغ الصبر للعودة إلى المنافسات في دورة مدريد لكرة المضرب، بعد أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

وخطفت بواسون التي كانت مصنفة 361 عالميًا قبل نسخة 2025 من بطولة رولان جاروس، الأضواء بوصولها إلى دور الأربعة لثانية البطولات الأربع الكبرى بعدما أطاحت في طريقها لاعبتين من المصنفات العشر الأوليات هما الأمريكية جيسيكا بيجولا والروسية ميرا أندرييفا.

وتوجت اللاعبة البالغة 22 عامًا مشاركتها الأولى في البطولات الكبرى بإحراز أول لقب لها على مستوى دورات رابطة المحترفات «دبليو تي أيه» على الملاعب الترابية لهامبورج ما أدخلها قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم، قبل أن تعاني لاحقًا من الإصابات.

وقالت بواسون لفرانس برس: «كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة جدًا، الأصعب منذ أن بدأت لعب كرة المضرب. لنقل إني لم أتعامل مع الأمور جيدًا من الناحية الذهنية».

وأضافت المصنفة حاليًا في المركز الـ 46 عالميًا: أنها «تعلّمت بعض الدروس» من فترة ابتعادها عن الملاعب، ما «سيساعدني في المستقبل».

وشددت: «أنا مقتنعة بأن لدي ما يلزم لتحقيق أشياء كبيرة في كرة المضرب. أنا سعيدة اليوم بأني خرجت من هذه المرحلة أقوى، وبأني تصالحت معها إلى حد ما».

ولم تخض بواسون أي مباراة رسمية منذ سبتمبر الماضي حين انسحبت من الدور الثالث لدورة بكين الألف نقطة، بسبب سلسلة من الإصابات و«أخطاء طبية» على حد تعبيرها.

وقالت: «الإصابتان الطفيفتان في ساقي لم تكونا خطيرتين. في الواقع، إصابة الذراع هي التي كانت غير المتوقعة، وكان من الصعب التعامل معها».