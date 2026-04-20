أخضر الجوجيتسو يكثف تحضيرات آسيوية الشاطئية

كثّف فريق السعودية للجوجيتسو تدريباته اليومية في مدينة سانيا الصينية، الإثنين، استعدادًا لخوض منافسات النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية 2026، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يسبق انطلاق المنافسات الرسمية، وبمتابعة من الجهازين الفني والإداري، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الدخول في أجواء التنافس القاري.

وشهدت الحصص التدريبية تركيزًا على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب تعزيز الجاهزية البدنية والذهنية، في إطار استعدادات الفريق لتقديم مستوى مميز في الدورة، التي تشهد مشاركة نخبة من لاعبي القارة الآسيوية في عدد من الرياضات الشاطئية.

ويمثل فريق السعودية في منافسات الجوجيتسو للرجال كل من: عبد الملك آل مرضي في وزن 62 كجم، ومحمد الحريمل وعيسى الشميساني في وزن 69 كجم، وأسامة صالح في وزن 77 كجم.

ومن المقرر أن يستهل اللاعب عبد الملك آل مرضي مشاركته الخميس المقبل في منافسات وزن 62 كجم، حيث تجرى الأدوار التمهيدية وملحق تحديد المراكز ونصف النهائي، على أن تُنظم النهائيات ومراسم التتويج في الفترة المسائية من اليوم ذاته.

كما تتواصل مشاركات فريق السعودية الجمعة المقبل، من خلال منافسات وزني 69 كجم و77 كجم، بمشاركة محمد الحريمل وعيسى الشميساني وأسامة صالح، حيث تُجرى الأدوار التمهيدية وملحق تحديد المراكز ونصف النهائي خلال الفترة الصباحية، على أن تُختتم المنافسات بتنظيم النهائيات ومراسم التتويج في الفترة المسائية.

وتأتي مشاركة فريق السعودية للجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية سانيا 2026، التي تستضيفها الصين، امتدادًا لحضور السعودية المتنامي في مختلف المحافل الرياضية القارية.