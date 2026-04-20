الإصابة تنهي موسم كلينسمان

سيغيب جوناثان كلينسمان، حارس مرمى فريق تشيزينا الإيطالي الأول لكرة القدم، عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لكسر في العمود الفقري خلال مواجهة باليرمو السبت الماضي في دوري الدرجة الثانية، ما يهدد حظوظه بالانضمام إلى تشكيلة المنتخب الأمريكي في كأس العالم.

وأكد كلينسمان، البالغ من العمر 29 عامًا، وهو نجل الدولي الألماني السابق والفائز بكأس العالم يورجن كلينسمان، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يواجه فترة تعاف غير محددة.

وقال كلينسمان على «إنستجرام» الإثنين: «للأسف، انتهى موسمي السبت.. تعرضت خلال المباراة لكسر في العمود الفقري سيبعدني عن الملاعب لبعض الوقت».

وكان كلينسمان برز كأحد المرشحين المحتملين للانضمام إلى صفوف المنتخب الأمريكي، في ضوء المستويات الرائعة التي قدمها مع فريقه في إيطاليا.

ويحتل تشيزينا المركز الثامن في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 44 نقطة، عقب خسارته 2-0 أمام باليرمو السبت.

ورغم استدعاء كلينسمان عدة مرات أخيرًا إلى صفوف المنتخب الأمريكي للمشاركة في مباريات تجريبية، فإنه لم يخض أي مباراة رسمية معه خلال تلك الفترة.

ولد كلينسمان في ألمانيا، لكنه نشأ في كاليفورنيا، وتدرج في صفوف منتخبات الشباب الأمريكية في أواخر فترة تولي والده تدريب المنتخب الأمريكي، التي امتدت من 2011 إلى 2016.