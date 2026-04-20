بعد 25 عاما.. هاجي يعود إلى رومانيا

عين الاتحاد الروماني لكرة القدم، الإثنين، جورجي هاجي مدربًا للمنتخب الأول للمرة الثانية، خلفًا للراحل ميرتشا لوتشيسكو، بعد أن ترك منصبه عقب الخسارة أمام تركيا في ملحق المونديال، مطلع الشهر الجاري، وقبل وفاته بعدها بخمسة أيام.

ويعود أسطورة الكرة الرومانية لقيادة المنتخب الذي بدأ منه مسيرته التدريبية قبل 25 عامًا، وسيحل محل لوتشيسكو الذي توفي عن 80 عامًا، بعد خمسة أيام من انفصاله عن المهمة.

وأعلن الاتحاد الروماني للعبة أن هاجي وقع عقدًا حتى 2030، وسيقود المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2028 وتصفيات كأس العالم.

ويعد هاجي «61 عامًا» أحد أفضل اللاعبين بالعالم في ذروة مسيرته في الثمانينيات والتسعينيات، وخاض صانع اللعب السابق الملقب بـ«مارادونا الكاربات»، 124 مباراة مع رومانيا، وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم وثلاث بطولات لكأس أوروبا. كما يعد الهداف التاريخي للمنتخب مع أدريان موتو، برصيد 35 هدفًا.

وخلال مسيرته الكروية، دافع عن ألوان ستيوا بوخارست وريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يعتزل مع غلطة سراي عام 2001 وهو في سن 36 عامًا.

وبعد شهر من اعتزاله، تولى هاجي تدريب رومانيا، وقادها في أربع مباريات، بما في ذلك الملحق المؤهل لكأس العالم، الذي خسره أمام سلوفينيا، ما أدى إلى استقالته.

وقاد هاجي غلطة سراي في ولايتين تدريبيتين، وفاز بكأس تركيا. وأسس فريقًا في رومانيا تحت اسم فيتورول كونستانتا، الذي صعد إلى دوري الأضواء واندمج لاحقًا مع فارول كونستانتا. وتولى تدريب النادي لأكثر من عقد من الزمان حتى العام الماضي، وفاز بلقبين في الدوري.



وستلعب رومانيا مباراتين تجريبيتين ضد جورجيا وويلز في يونيو المقبل، قبل بداية مشوارها بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية في سبتمبر.