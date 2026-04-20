الأهلي يعبر إلى النهائي ويعادل منجز الاتحاد والهلال

وصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي مُكرِّرًا منجزًا، حقَّقه فقط الاتحاد والهلال في تاريخ البطولة التي تغيَّر اسمها الموسم الماضي.

وكسِب حامل اللقب فريقَ فيسيل كوبي الياباني 2ـ1 على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن دور الأربعة، ليحجز إحدى بطاقتَي النهائي، المقرَّر السبت في الملعب ذاته أمام الفائز من مواجهة الثلاثاء بين شباب الأهلي دبي الإماراتي وماتشيدا زيلفيا الياباني.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الأهلي بهدفٍ، أحرزه الجناح الياباني يوشينوري موتو في الدقيقة 31.

وفي غضون ثماني دقائق من الشوط الثاني، أدرك فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله التعادل، وتقدَّم في النتيجة.

ومن تسديدةٍ قويةٍ، أحرز الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو هدف التعادل في الدقيقة 62، وأضاف المهاجم الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وأمام 44 ألفًا و716 متفرجًا في المدرَّجات، دافع الفريق بقوَّةٍ عن تقدُّمه، وتأهل للموسم الثاني تواليًا إلى مباراة حسم اللقب.

ومنذ استحداث البطولة عام 2003، تأهل فريقان فقط غير الأهلي إلى نهائيين متتاليين، هما الاتحاد في 2004 و2005 والهلال في 2021 و22ـ2023.

وكسِب الاتحاد النهائيين، فيما كسِب الهلال الأول، وخسِر الثاني.

والموسم الماضي، تُوِّج الأهلي بالبطولة، إثر تغلّبه 2ـ0 على كاواساكي فرونتال الياباني على ملعب «الإنماء».

وبعد 21 عامًا تحت اسم «دوري أبطال آسيا»، أضيف إليه، قبل بدء النسخة الماضية، وصف «النخبة».