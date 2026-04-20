الوحدة يعمق جراح الجبيل.. والعدالة ينعش آماله

خسر فريق الجبيل الأول لكرة القدم أمام ضيفه الوحدة 0ـ2، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليبقى في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر.

وفرض الوحدة أفضليته مبكرًا، عندما افتتح فهد الطالب التسجيل عند الدقيقة الثانية، قبل أن يعزّز العراقي علي كاظم النتيجة بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عند الدقيقة 45+3. وفي الشوط الثاني، حافظ الفريق المكي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بالنقاط الثلاث، ويزيد من معاناة الجبيل في قاع الترتيب.

وفي الأحساء، قلب العدالة تأخره أمام الجندل إلى فوز 2ـ1 على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن الجولة ذاتها، ليبقي على حظوظه في صراع الهروب من الهبوط.

وتقدم الجندل أولًا عن طريق الإسباني إيتور لوبيز عند الدقيقة 33، قبل أن يدرك جابر قرادي التعادل للعدالة في الدقيقة 45+3. وفي الشوط الثاني، أهدر أسامة الخلف ركلة جزاء عند الدقيقة 69، إلا أن الجنوب إفريقي ريانجا شيفافيرو منح العدالة هدف الفوز بعد دقيقتين فقط، مسجلًا الهدف الثاني عند الدقيقة 71.

ورفع العدالة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر، مقلصًا الفارق إلى ثلاث نقاط عن الباطن، أقرب مراكز النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية، بينما تجمد رصيد الجندل عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.