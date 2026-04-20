تحضيرات النصر.. جيسوس يستثني الأساسيين

استثنى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه الأساسيين من الذهاب إلى ملعب التدريبات، الإثنين، مكتفيًا بتخصيص تمارين استشفائية لهم داخل فندق السكن، حسبما أوضحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وألزم جيسوس اللاعبين بأداء تلك التمارين للتعافي من مجهود مباراتهم مع الوصل الإماراتي، التي انتهت نصراوية برباعية نظيفة، الأحد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وحسب المصادر، قاد جيسوس بقية اللاعبين في حصة تدريبية ميدانية على رديف ملعب نادي الوصل، فتح بها ملف التحضيرات لمواجهة الأهلي القطري، الأربعاء المقبل، لحساب الدور نصف النهائي.

وسينضم الأساسيون إلى زملائهم في التدريب الختامي، الثلاثاء، عشية المباراة التي سيتأهل الفائز منها لملاقاة جامبا أوساكا الياباني في النهائي.

ويبدأ التدريب الختامي في الـ 05:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويسبقه بـ 45 دقيقة المؤتمر الصحافي لجيسوس.

وتستضيف الإمارات مباريات ربع ونصف نهائي منطقة الغرب من دوري أبطال آسيا 2 بنظام التجمّع.