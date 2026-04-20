الأهلي يصنع التفوق السعودي أمام اليابانيين

مالت الكفّة تجاه الكرة السعودية أمام اليابانية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما هزم الأهلي فيسيل كوبي، مساء الإثنين على ملعب «الإنماء» في جدة وعبَر إلى المباراة النهائية.

وحسم الأهلي، بنتيجة 2ـ1، ثالث مواجهة بين فريق سعودي وآخر ياباني ضمن دور الأربعة من البطولة التي بدأت عام 2003 وأضيف وصف «النخبة» إلى اسمها الموسم الماضي.

وتجاوز الاتحاد ناجويا جرامبوس من اليابان في المرحلة ذاتها من نسخة 2009، بعدما اكتسحه ذهابًا 6ـ2 وهزمه إيابًا 2ـ1، فتأهل إلى النهائي الذي خسِره من بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وفي نصف النهائي الموسم الماضي، خسِر النصر 2ـ3 من كاواساكي فرونتال الياباني، الذي عبَر إلى مباراة حسم اللقب وخسِرها 0ـ2 أمام الأهلي.

وبفوز حامل اللقب على فيسيل كوبي، أصبح التفوق سعوديًا عند مواجهة فرقٍ يابانية ضمن دور الأربعة من دوري الأبطال الآسيوي.

وتقدم فيسيل كوبي على الأهلي تحت أنظار نحو 45 ألف متفرج في «الإنماء». وفي الشوط الثاني، قلب لاعبو المدرب الألماني ماتياس يايسله الطاولة، وأدركوا التعادل وأتبعوه بهدف الانتصار.