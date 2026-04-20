كلام في الإعلام

* نجحنا في استنساخ العديد من التطبيقات الأجنبية المتخصصة في المطاعم والمواصلات، لكننا لم ننجح في استنساخ تطبيق إعلامي واحد يشبه إكس أو فيسبوك، ولا أعرف سبب ذلك، مع أن المحاولة قد تنجح، وإذا نجحت نكون قد امتلكنا قوة إعلامية محلية وعربية مهمة. من المهم العمل على إيجاد تطبيق اجتماعي نملكه 100 في المئة، ومثلما نجحت قنواتنا الفضائية بإمكاننا أن ننجح في تطبيق اجتماعي.

* الشاشة التلفزيونية متشوقة لبرنامج مسابقات يعتمد على المعلومات التراثية والجغرافية والفنية المحلية، والتلفزيون، الذي سيقدم البرنامج على الهواء، ويستقبل اتصالات المشاهدين، سيكسب نسبة مشاهدة عالية، وسيقدم معلومات ثقافية تنفع الناس. لو كنت مسؤولًا عن قناة فضائية سيكون هذا البرنامج أول ما أضعه في جدول البرامج.

* من متابعتي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي صارت عندي قناعة أن الاستثمار الآن في فهم صناعة المحتوى المرئي الكامل عبر الذكاء الاصطناعي، والمبادرة فيه، استعداد للمستقبل القريب، لأن مسألة مشاركة الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام بأنواعه مسألة محسومة، حسب رأيي، وكل ما نشاهده الآن من مشاركات صغيرة، صنعها الذكاء الاصطناعي، هي مقدمات للتغيير القادم. تطور الذكاء الاصطناعي تقنيًاا لا يُحسب بالأعوام، مثلما حصل مع الجوالات، بل بالأيام.

* الأعمال الفنية الناجحة يعمل المشاهدون على نشرها، فتصلنا نحن المشاهدين عبر مقاطع قصيرة في السوشال ميديا والواتسأب. تمامًا مثل الأغاني والقصائد الناجحة. لم أتابع أي مسرحية كوميدية محلية، ولم أشاهد سوى مقطع قصير واحد في السوشال ميديا من مسرحية، نشره شخص ليعلق عليه. هل المسرحيات التي قدمت في السنوات الماضية لم تحقق النجاح المأمول أم أنها ناجحة، وأنا بعيد عن الوسط؟