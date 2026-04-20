سكيبه: الدفاع صعب أمام هجمات الأهلاوية

عدّ الألماني ميكايل سكيبه، مدرب فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم، فوز الأهلي عليه مستحقًّا، الإثنين في جدة ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر، خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب «الإنماء»، أن إهدار أحد لاعبيه فرصة إحراز الهدف الثاني، قبل إدراك المنافس التعادل، كان أمرًا حاسمًا ضد فريقه.

وقال: «عدم إحراز الهدف الثاني كان أمرًا حاسمًا ضدنا، كان ذلك من سوء حظنا، لو تقدمنا 2ـ0 كنّا سنلعب مباراة أخرى، الخصم حظِيَ بفرص كثيرة على مدى الشوطين واستحق الفوز».

وأقرّ الألماني بصعوبة الدفاع أمام لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى امتلاكهم القوة والسرعات العالية والقدرة على التعامل مع الكرات الرأسية.

وحلّل مستوى لاعبيه على مدى الشوطين قائلًا: «في الأول لعبنا بشكل جيد وأوجدنا خطورة كبيرة، لكن في الثاني واجهنا فريقًا قويًا لعِب الكثير من الكرات الطويلة وصنع الكثير من المواقف الثابتة التي يصعُب الدفاع ضدها».

ولفت سكيبه إلى فارقٍ في الجودة بين فرق غرب وشرق آسيا يصنعه مستوى الأندية السعودية وما تمتلكه من قوة على الصعيد المحلي.

وأضاف: «يستطيعون جلب لاعبين من أوروبا ويمتلكون جودة عالية في فرقهم، هذا الأمر ليس موجودًا في شرق القارة، نحن نخسر أفضل لاعبينا ليذهبوا إلى أوروبا».

وامتدح الألماني مستوى تنظيم المباريات في جدة، وصرّح: «هذا التجمع كان منظمًا في نواحيه كافة، احترافية عالية، أجواء حارة بعض الشيء، كانت رائعة للغاية، والجماهير كانت مذهلة، والحكام قدموا مستويات جيدة».

وحوّل الأهلي، الذي يدربه الألماني ماتياس يايسله، تأخره أمام فيسيل كوبي 0-1 إلى فوزٍ بنتيجة 2-1، ليصعد إلى المباراة النهائية للبطولة للموسم الثاني على التوالي.