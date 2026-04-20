قبل ضمك.. الأخدود يجهز الهجوم والدفاع

كثّف فريق الأخدود الأول لكرة القدم، الإثنين، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة ضمك، الخميس 23 أبريل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

وركّز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، عبر تنفيذ عدد من التدريبات الخاصة بالعمليات الهجومية والدفاعية، إلى جانب العمل على تنظيم الارتداد السريع في حالتي الدفاع والهجوم.

ويدخل الأخدود المواجهة وهو في المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة بعد 28 مباراة، فيما يأتي ضمك في المركز الـ 15 بـ23 نقطة، ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة للفريقين في صراع الهروب من مراكز الهبوط مع اقتراب ختام الدوري.