«عن عيدين».. عروض وأنشطة متنوعة

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة عبر «روح السعودية» حملة تحت شعار «عن عيدين»، مع قرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقدم عروضًا وخصومات وأنشطة متنوعة تحتفي بموسم العيد، عبر وجهات تلائم العائلة والأصدقاء وتجمع بين الترفيه، والاسترخاء، والفعاليات المتنوعة، تشمل وجهات بارزة، مثل عسير، والرياض، والبحر الأحمر، ومدينة القدية.

وفي عسير، يستمتع الزوار بأجواء معتدلة، وتجارب طبيعية، تتألق مع موسم الجاكرندا. أما الرياض، فتقدّم فعاليات وتجارب حضرية نابضة بالحياة تناسب مختلف الفئات العمرية. وعلى البحر الأحمر، تكتمل العطلة بين الشواطئ الخلابة والأنشطة البحرية والإقامة الفاخرة لتلائم العائلات ومحبي الاستجمام والمغامرة.

كما تضيف مدينة القدية بعدًا ترفيهيًا مميزًا إلى عروض العيد، بما تقدمه من وجهات عالمية، مثل Six Flags لعشاق ألعاب المغامرات، وأكواريبيا للتجارب المائية، التي تناسب العائلة والأصدقاء، لتصبح خيارًا مثاليًا لقضاء أوقات مليئة بالحماس والمرح.

وتبرز حملة «عن عيدين» تنوّع الخيارات السياحية داخل السعودية، مقدّمة دعوة لقضاء إجازة عيد متكاملة تجمع اللمة والضيافة وتنوّع الوجهات في أجواء مميزة لا تُنسى.

