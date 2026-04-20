سيدات اليد.. الاتفاق والرائد ومضر وسبورتس إلى النهائيات

تصدر فريق الاتفاق جدول الترتيب النهائي من الدور التمهيدي لبطولة السعودية النسائية لكرة اليد، بعد انتصاره على الرائد 27ـ10 ضمن الجولة السادسة «الأخيرة»، الإثنين.

وتأهلت الاتفاق إلى نهائيات البطولة متصدرًا بالعلامة الكاملة جامعًا 10 نقاط، ورافقته أندية الرائد صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط، ومضر ثالثًا بـ6 نقاط، وسبوتس سكوير رابعًا بـ4 نقاط.

ومن نتائج الجولة السادسة انتصار مضر على سبورتس سكوير 20-7، والسلام على النور 13-8.

ومن المقرر أن تلعب منافسات الدور النهائي خلال الفترة من 27-29 أبريل الجاري على صالة نادي الرائد بالقصيم بنظام الدوري من دور واحد لتحديد بطل النسخة الخامسة.