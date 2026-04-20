يايسله: كسبنا بالكرات الطويلة.. وفخور بالتأهل مجددا

عبَّر الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن افتخاره بخوض مباراة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مُجدَّدًا.

ووصل الأهلي، حامل اللقب، إلى نهائي النسخة الجارية بالفوز 2ـ1 على فيسيل كوبي الياباني، مساء الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وخلال مؤتمرٍ صحافي عقِب المباراة، صرَّح يايسله: «فخورون بالتأهل مجدَّدًا. أمرٌ متميِّزٌ، ويجلب الفخر. لعِبنا لقاءً لم يكن سهلًا، وعانينا خلاله في الدفاع أمام الكرات الثابتة».

وأوضح: «في الشوط الثاني لعِبنا بأسلوبٍ أُرغِمنا عليه بسبب أرضية الميدان، وبعض اللحظات كانت متميِّزةً مثل لحظة هدف جالينو».

وامتدح الألماني كسب لاعبيه الصراعات على الكرة خلال الشوط الثاني.

وفسَّر اعتماده على الكرات الطويلة مبيِّنًا: «من الطبيعي أن تلعب أحيانًا الكرات الطويلة. كانت هذه استراتيجيةً واضحةً، صنعنا منها فرصًا عدة، وبهذا استحققنا الفوز والوجود في المباراة النهائية».

وعن سبب إخراجه المدافع التركي مريح ديميرال في الدقيقة 70، صرّح: «استبدلناه لأنه لم يكن قادرًا على خوض مباراةٍ كاملةٍ، وعانى من بعض الآلام بين الشوطين».

وشدَّد المدرب الأهلاوي على ضرورة تمثيل الكرة السعودية قاريًّا بأفضل طريقةٍ، وإسعاد كافة جماهيرها باللقب.

واستطرد: «أن نحقق اللقب مرتين متتاليتين هذا سيكون أمرًا رائعًا، لكن علينا تجاوز الخطوة التالية. اللاعبون متحفزون، ولو نظرت إلى وجوههم ستعرف مدى ذلك».