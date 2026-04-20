جالينو: كنا واثقين من العودة أمام كوبي

ذكر البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن صعوبة مباراة فيسيل كوبي الياباني، مساء الإثنين ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، كانت متوقَّعةً.

وشدّد على امتلاكه حافز تقديم أفضل مستوياته مع الفريق في كافة البطولات.

وخلال مؤتمر صحافي بعد فوز فريقه 2ـ1 والتأهل إلى المباراة النهائية، صرَّح البرازيلي: «كنا نعلم أنها ستكون مباراةً صعبةً أمام منافسٍ قوي. لم نقدم شوطًا أوَّلَ رائعًا، وأجبرنا الخصم على اللعب بكتلةٍ منخفضةٍ، لكن حققنا الأهم، وهو الوصول إلى النهائي».

وأوضح: «نُحضِّر للمباريات بشكلٍ جيدٍ، وكنا واثقين من العودة بعد التأخر في النتيجة. الأهم الآن هو الاستشفاء».

وردًّا على سؤالٍ صحافي عن أدائه اللافت في البطولات المجمّعة، أجاب: «أمتلك دومًا الحافز لتقديم الأفضل مع الفريق وأسعى إلى مساعدته في كل البطولات». واستدرك بالقول: «لكن إسهاماتي في الأدوار الحاسمة من دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسمين الماضي والجاري، تُسعدني كثيرًا».

وأحرز جالينو هدف الأهلي الأول أمام فيسيل كوبي مدركًا التعادل بقذيفةٍ من خارج منطقة الجزاء.

وبعد صافرة النهاية، منحه الاتحاد الآسيوي جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة.