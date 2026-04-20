البادل..29 ناديا في نهائيات دوري «ذيب»

انطلقت منافسات نهائيات دوري ذيب للبادل، الإثنين، والتي تنظم على ملاعب بادل رش في مدينة الرياض، خلال الفترة من 20 حتى 25 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات على مستوى السعودية يمثلون 29 ناديًا.

وجاءت هذه النهائيات بعد تصفيات في ثلاث مناطق رئيسية شملت الوسطى والشرقية والغربية، وأسفرت عن تأهل 16 فريقًا في فئة الرجال و13 فريقًا في فئة السيدات، في ظل تنافس قوي عكس تطور مستوى اللعبة وانتشارها.

ويشارك في البطولة 320 لاعبًا ولاعبة، ما يعكس اتساع قاعدة ممارسي رياضة البادل في السعودية، والإقبال المتزايد عليها في مختلف المناطق.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة سيارتين مقدمتين من راعي البطولة شركة ذيب لتأجير السيارات، إضافة إلى 300 ألف ريال مقدمة من الاتحاد السعودي للبادل، في خطوة تعزز من تحفيز اللاعبين وتدعم مسيرة تطوير اللعبة.

كما يعرب الاتحاد السعودي للبادل عن شكره وتقديره لشركة ذيب لتأجير السيارات، نظير دعمها الدائم لرياضة البادل وممارسيها، وإسهامها في إنجاح هذه البطولة.