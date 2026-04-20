قبل البافاري.. باريس يخسر فيتينيا

يعاني البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، من التهاب في كعب قدمه اليمنى، قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج فيتينيا في الدقيقة 38 من المباراة التي خسرها باريس أمام ضيفه ليون 1-2 الأحد في المرحلة الـ 29 من الدوري، وسيواصل العلاج خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب نادي العاصمة الذي أضاف أنه سيتم إجراء تقييم إضافي في نهاية الأسبوع.

وسيغيب لاعب الوسط عن المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 26 ضد نانت الأربعاء المقبل، والتي ترتدي أهمية كبيرة للفريق الذي يتقدم في الصدارة بفارق نقطة فقط عن لانس.

ويحوم الشك حول قدرة فيتينيا على التعافي في الوقت المناسب لموقعة الثلاثاء 28 أبريل الجاري ضد الفريق البافاري في نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب «حديقة الأمراء».