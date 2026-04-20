جالينو.. سادس أهلاوي يسجل في نصف نهائي آسيا

بات البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سادس لاعبٍ يُسجِّل لأخضر جدة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة باسميه الحالي والسابق.

ومن قذيفة مدوّية، هزّ جالينو شباك فيسيل كوبي الياباني، خلال الشوط الثاني من لقاء الفريقين، مساء الإثنين على ملعب «الإنماء»، ضمن دور الأربعة.

وأضاف المهاجم الإنجليزي إيفان توني هدفًا، فقلب حامل اللقب تأخره، 0-1، إلى فوز، 2-1، وعبَر إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وأحرز توني هدفًا في نصف نهائي النسخة الماضية، عندما ساعد على فوز الفريق 3-1 أمام الهلال. ويومَها توسّط هدفُه هدفَين لزميليه المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي رحل إلى السد القطري، والمهاجم فراس البريكان.

وسجّل الأهلي، أمام فيسيل كوبي، حضوره الثالث على صعيد دور الأربعة من البطولة التي انطلقت عام 2003 وأضيف وصف «النخبة» إلى اسمها الموسم الماضي.

وتأهل الفريق إلى نهائي نسخة 2012 بالفوز على الاتحاد، غريمه التقليدي، 2ـ1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وفاز الاتحاد 1-0 في الذهاب. وردّ الأهلي في الإياب بهدفين أحرزهما معتز الموسى، لاعب الوسط، والمهاجم البرازيلي فيكتور سيموس، وعبَر إلى المباراة النهائية، التي خسِرها 0-3 من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وتُوِّج الفريق باللقب الموسم الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين نظيفين، أحرزهما جالينو والإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط.