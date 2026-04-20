أمام ألافيس.. الريال يخطط على التمسك بالأمل

يستضيف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم نظيره ديبورتيفو ألافيس، الثلاثاء، لحساب الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وسيسعى الريال إلى استعادة توازنه بعد سلسلةٍ من النتائج السلبية، والإبقاء على آماله الضئيلة بانتزاع لقب الدوري، إذ يبتعد بفارق تسع نقاطٍ خلف برشلونة، حامل اللقب، في صدارة جدول الترتيب، الذي سيستضيف بدوره سيلتا فيجو، الأربعاء.

ويدخل الريال المباراة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، وهو ما شكَّل ضربةً قويةً للفريق الذي بات مهدَّدًا بموسمٍ صفري. كذلك يعاني من تراجع النتائج المحلية، إذ لم يحقق الفوز في آخر أربع مبارياتٍ بالدوري.

ولن تكون مهمة الفريق سهلةً حيث يسعى ألافيس، الذي يحتل المركز الـ 17 برصيد 33 نقطةً، إلى الهروب من الهبوط، وهو الذي حقق ثمانية انتصاراتٍ فقط في 31 مباراةً.

ويعتمد الريال بشكلٍ كبيرٍ على نجمه الفرنسي كيليان مبابي، هدَّاف المسابقة، الذي يقدم موسمًا استثنائيًّا، إذ سجل 23 هدفًا، وصنع أربعةً في 26 مباراةً بالدوري.

في المقابل، يدخل ألافيس المباراة بمعنوياتٍ مرتفعةٍ بعد تعادله 3ـ3 مع ريال سوسيداد في اللقاء الأخير حيث سجل هدفًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة.

ويعتمد ألافيس على مهاجمه لوكاس بويي، الذي سجل 11 هدفًا في 25 مباراةً، ويأمل أن يواصل تألقه أمام دفاع ريال مدريد.

ويميل التاريخ بقوةٍ لصالح الريال حيث التقى الفريقان في 45 مباراةً، فاز مدريد في 37 منها، مقابل خمسة انتصاراتٍ لألافيس، فيما انتهت ثلاثٌ بالتعادل، كما خسر ألافيس آخر ثماني مبارياتٍ أمام الريال.