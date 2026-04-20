«ميركاتو» يدخل نافع إلى عالم كرة القدم

يطل الممثل عبد الرحمن نافع في تجربة درامية وكوميدية فريدة من خلال مسلسل «ميركاتو» والذي يجسد فيه شخصية «بدر» الشاب الذي يملك موهبة في كرة القدم، وتتغير حياته عقب توقيع عقد احترافي مع أحد الأندية.

وخلال العمل الدرامي يدخل «بدر» في صراعات وتحديات عديدة للنجاح في مسيرته الاحترافية ويواجه الخصوم، يحرص على الحفاظ على ترابط أسرته التي تستغل ثروته لتحقيق رغباتها الشخصية في كوميديا اجتماعية.

ويعد العمل أول بطولة لنافع في الكوميديا، وهو من إخراج يعقوب المهنا، وهو من «أعمال MBC شاهد الأصلية» على «MBC شاهد»، ويشاركه في التمثيل محمد العيسى، وفاطمة الشريف، ومحمد الراشد.

ويرى عبد الرحمن أن شخصية «بدر» كانت من أكثر الشخصيات سلاسة في التعامل بين معظم الشخصيات التي جسدها، لا استسهالًا بها، بل لوضوح أبعادها النفسية، ويقول: «في الدراما والتراجيديا نبحث عن الروح والمشاعر، أما في الكوميديا، فنحن نبحث عن إيصال رسائل وقصص قوية بأسلوب يرسم الابتسامة ويلامس قلوب أفراد العائلة».

وعن كيمياء العمل الجماعي، قال نافع: «هدفي الأول في هذا العمل ليس البحث عن (الإيفيه) أو الاستعراض الفردي، بل إبراز الشخصيات المحيطة بي ودعمها، لأن النجاح الحقيقي هو خلق توازن يجعل من الجميع أبطالًا، لنظهر بروح الجماعة التي تخدم النص والقصة».

تبدأ القصة مع بدر، الشاب الميكانيكي الموهوب في كرة القدم، الذي يستعد لخطبة حب حياته وشريكة طموحاته موضي، لكن فرحته تتعكر عندما يتزامن موعد الخطوبة مع تجارب الأداء لكرة القدم، التي تمثل فرصته الذهبية لتحقيق حلمه وتحسين وضع عائلته. يقرر بدر بأن يصبح لاعب كرة قدم، حبًا بالشهرة وتقربًا من موضي. ويواجه صراعًا داخليًا حادًا بين طموحه الكروي وخوفه من مصير خاله مساعد، اللاعب السابق الذي أهملته الأضواء بعد التعرض لإصابة دفعته للاعتزال.