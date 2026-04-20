العلا والجبلين يسجلان التعادل الثامن

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق العلا الأول لكرة القدم، وضيفه الجبلين، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال الشوط الأول، الذي انتهى دون أهداف، قبل أن تتواصل المحاولات في الحصة الثانية بالنتيجة ذاتها، ليكتفي كل طرف بنقطة من المواجهة.

وسجل الفريقان بذلك تعادلهما الثامن في الموسم الجاري، فيما أعاد التعادل نتيجة التقارب بينهما بعد أن انتهت مواجهة الدور الأول بنتيجة 2ـ2.

ورفع العلا رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل الجبلين إلى 53 نقطة في المركز الخامس، وفقًا لترتيب الجولة بعد نهاية المباراة.

ويحل العلا ضيفًا على الأنوار في الجولة المقبلة، فيما يستضيف الجبلين نظيره العدالة في اليوم ذاته.