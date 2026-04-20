أمام الطائي.. أبها خطوات على الصعود

يقف فريق أبها الأول لكرة القدم على بعد خطوة واحدة من حسم صعوده رسميًا إلى دوري روشن السعودي، عندما يواجه مضيفه الطائي، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير مساعد بن عبد العزيز الرياضية في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويدخل زعيم الجنوب المواجهة متصدرًا الترتيب، إذ يكفيه الفوز لضمان بطاقة الصعود مباشرة قبل أربع جولات من النهاية، فيما تبقى حظوظه قائمة حتى في حال الخسارة، بشرط تعادل الفيصلي أو خسارته أمام جدة، الأربعاء المقبل.

وسبق لأبها أن صعد إلى دوري المحترفين مرة واحدة في تاريخه الحديث موسم 2018ـ2019، قبل أن يهبط مجددًا في موسم 2023ـ2024، فيما يملك سجلًا أقدم بالصعود إلى الدوري الممتاز مرتين عامي 2004ـ2005 و2007ـ2008، خلال فترة رئاسة سعد حامد الأحمري، الرئيس الحالي للنادي.

وفي موسم صعوده الأخير 2018ـ2019، حسم أبها التأهل قبل ثلاث جولات من النهاية، بينما يملك هذا الموسم فرصة تكرار الإنجاز بشكل أسرع، حال انتصاره على الطائي، ليصعد قبل أربع جولات من ختام الدوري.

ويعتمد أبها هجوميًا على هدافه الهولندي سيلا سو، متصدر قائمة الهدافين بـ24 هدفًا، إلى جانب مشعل المطيري الذي سجل 7 أهداف، والبرازيلي مورالها صاحب الـ6 أهداف. وعلى مستوى الصناعة، يتصدر مشعل المطيري القائمة، يليه مورالها بـ6 تمريرات حاسمة، ثم سيلا سو بـ5.

في المقابل، يسعى الطائي إلى عرقلة المتصدر وتحسين موقعه في جدول الترتيب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في مواجهة تحمل طابع الحسم لأبها، وأهمية النقاط للطائي.