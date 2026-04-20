الشباب يتجاوز أحداث زاخو.. وفترة حرة قبل الريان

قررت إدارة نادي الشباب طي صفحة الأحداث التي تلت مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع زاخو العراقي، الأحد، في نصف نهائي دوري أبطال الخليج، حرصًا على التركيز قبل اللقاء النهائي، حسبما أبان لـ «الرياضية» مصدر رسمي من «الليوث».

واندلعت اشتباكات لفظية وجسدية على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة التي حسمها الشباب 4ـ3 بركلات الترجيح.

وأكد المصدر «انتهاء ما حدث في حينه» مشددًا على «عدم انشغال تركيز الشبابيين سوى بالمباراة النهائية» التي تجمع الفريق بالريان القطري، الخميس المقبل، على ملعب أحمد بن علي، معقل المنافس.

ميدانيًا، أدى الفريق العاصمي، الإثنين، حصة تدريبية تركزت على التمارين الاسترجاعية للاستشفاء والتعافي من مجهود مباراة زاخو، وبعدها سمح الجهاز الفني للاعبين بقضاء «فترة حرة» خارج المعسكر حتى الـ 11:00 مساء.

وأشار المصدر نفسه إلى توجه الجهاز الفني لخوض الموقعة الختامية بتشكيل اللقاء الماضي ذاته، لكنه أكد بقاء القرار النهائي معلقًا، تحسبًا لأي مستجدات.