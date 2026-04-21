«سلبية» وست هام وبالاس ترسل وولفرهامبتون إلى «تشامبيون شيب»

أصبح فريق وولفرهامبتون الإنجليزي الأول لكرة القدم أول فريقٍ من أصل ثلاثةٍ يهبط من «بريميرليج» إلى المستوى الثاني «تشامبيون شيب» بعد تعادل وست هام مع جاره كريستال بالاس دون أهدافٍ، الإثنين، في ختام المرحلة الـ 33 من الدوري الممتاز.

وبعد سبعة مواسم تواليًا في المستوى الأول، سيلعب وولفرهامبتون في «تشامبيون شيب» إثر تخلُّفه في المركز الأخير بفارق 16 نقطةً عن وست هام الـ 17 قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

وسيكون الصراع محتدمًا بين عددٍ من الفرق في المراحل الأخيرة لتجنُّب اللحاق به، إذ لا يتقدَّم وست هام سوى بفارق نقطتين على جاره توتنام الـ 18، ويوجد أمامه نوتنجهام فورست بثلاث نقاطٍ فقط، فيما يبدو بيرنلي في طريقه للهبوط حيث يحتل المركز الـ 19 بفارق 13 نقطةً عن منطقة الأمان.