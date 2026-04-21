يايسله يعادل إنجاز كانج ودياز

وصل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مرة ثانية إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مكرِّرًا ما حققه اسمان آخران فقط على مقاعد الإدارة الفنية.

وقاد المدرب الفريق الجدّاوي إلى نهائي النسخة الجارية، بعد تخطي عقبة فيسيل كوبي الياباني في دور الأربعة، الإثنين، بنتيجة 2ـ1.

ويدافع المدرب وفريقه عن اللقب القاري الذي حقّقاه العام الماضي بالفوز 2ـ0 على كاواساكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية.

وعبر تاريخ المسابقة التي استحدثت في 2003 بمسمى دوري أبطال آسيا ودخلت حقبة «النخبة» العام الماضي، تمكن مدربان فقط قبل يايسله من بلوغ النهائي مرتين أو أكثر، أحدهما الكوري الجنوبي تشوي كانج هي، والآخر الأرجنتيني رامون دياز.

واستطاع كانج هي الوصول إلى نهائي 3 نسخ مختلفة من البطولة برفقة فريق جيونبوك هيونداي موتورز، عملاق اللعبة في كوريا الجنوبية.

وتحت قيادته، فاز جيونبوك بنسختين من الثلاث، فيما خسر النهائي مرة واحدة.

ويعود النهائي الأول إلى عام 2006، وهزم فيه الفريق الكوري منافسه الكرامة السوري بنتيجة إجمالية 3ـ2، بعدما انتصر بهدفين نظيفين ذهابًا، وخسر 1ـ2 إيابًا.

وعاد الفريق إلى النهائي عام 2011 وواجه فيه السد القطري بنظام المباراة الوحدة، وتعادلا سويًا 2ـ2، قبل فوز عملاق الدوحة 4ـ2 بركلات الترجيح.

وحافظ المدرب وفريقه على مسلسل الظهور في النهائي كل 5 أعوام ببلوغه مجددًا 2016.

ولُعب نهائي تلك النسخة بنظام الذهاب والإياب، وتمكن الكوريون من اقتناص اللقب على حساب العين الإماراتي، بالفوز 2ـ1 ذهابًا ثم التعادل 1ـ1 إيابًا.

من جهته، وصل دياز إلى النهائي مرتين مع الهلال، وخسر كلاهما بسيناريو موحَّد أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، عامي 2017 و2022.

وفي النهائيين، تعادل الفريق العاصمي مع أوراوا 1ـ1 ذهابًا، وخسر 0ـ1 إيابًا وأضاع اللقب.