سيدة الشاشة الخليجية ترحل بعد مسيرة 60 عاما

ودَّع الوسط الفني الفنانة القديرة حياة الفهد التي وافتها المنية، صباح الثلاثاء، تاركةً خلفها إرثًا فنيًّا، امتدَّ لأكثر من 60 عامًا، حفرت خلالها اسمها بوصفها من أبرز أعمدة الفن الكويتي والخليجي عبر مشاركتها في نحو 90 مسلسلًا تلفزيونيًّا، و20 عملًا مسرحيًّا.

وانطلقت رحلة الفهد الفنية في ستينيات القرن الماضي حيث بدأت أولى خطواتها التلفزيونية عام 1964 بمسلسل «عائلة بو جسوم»، ثم صقلت موهبتها عبر العمل في إذاعة الكويت بين عامَي 1965 و1968، وهي الفترة التي منحتها مفاتيح الإبداع في التحكم بالصوت والإيقاع، ما أثر لاحقًا في أدائها الدرامي وقدرتها على تطويع الأدوار لتلامس قضايا الأسرة والمرأة والتحولات الاجتماعية.

ولم يكن عطاء الفهد مقتصرًا فقط على التمثيل، بل وتميَّزت أيضًا بقدرتها الفائقة على التلوُّن بين الكوميديا السوداء والتراجيديا المؤثرة، وشاركت في أعمالٍ خالدةٍ في الذاكرة العربية مثل «خالتي قماشة» بشخصية الأم المتسلِّطة، والثنائية الشهيرة في «رقية وسبيكة» مع الفنانة سعاد عبد الله، إضافةً إلى أعمالٍ تنوَّعت بين الدراما الاجتماعية مثل «حبر العيون»، و«مع حصة قلم»، والأعمال التاريخية والتراثية مثل «سنوات الجريش»، و«أسد الجزيرة»، وصولًا إلى الأعمال الجدلية، منها مسلسل «أم هارون» في 2020.

كذلك تركت الفهد بصمة لا تُنسى في السينما الخليجية من خلال دور «أم مساعد» في فيلم «بس يا بحر»، وختمت مسيرتها الدرامية بمسلسل «أفكار أمي» عام 2025 الذي جسَّدت فيه شخصية «شاهة» ببراعةٍ مذهلةٍ.

وإلى جانب التمثيل، أثبتت حضورها مؤلفةً وكاتبةً في أعمالٍ مثل «الدردور» و«الداية»، وخاضت تجربة الشعر بديوان «عتاب»، ما جعلها صوتًا معبِّرًا عن المرأة الخليجية الصامدة.