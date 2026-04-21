أمام ماتشيدا.. شباب الأهلي يبحث عن النهائي الثاني

يبحث فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، عن الوصول الثاني إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة في الدور نصف النهائي، الثلاثاء.

ووصل الفريق الإماراتي إلى نصف النهائي بعد فوز صعب على بوريرام يونايتد التايلاندي 3ـ2، فيما تجاوز ماتشيدا نظيره الاتحاد بهدف دون مقابل في ربع النهائي.

وأصبح شباب الأهلي ثاني فريق إماراتي يصل إلى هذا الدور أكثر من مرة بعد العين الذي وصل 5 مرات للمربع الذهبي، بعد بلوغه نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي في تاريخه بعد 2015.

وحصل شباب الأهلي على المركز السادس في منافسات الغرب برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، حيث فاز في ثلاث مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في ثلاث، ثم فاز في دور الـ16 على تراكتور الإيراني 3ـ0، وفاز في ربع النهائي على بوريرام يونايتد التايلاندي 3ـ2 بعد التمديد.

وتصدر ماتشيدا ترتيب أندية الشرق برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة، ثم فاز في دور الـ16 على جانجوون من جمهورية كوريا بواقع 1ـ0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على الاتحاد السعودي 1ـ0.