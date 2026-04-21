دافيدز: سوء الإدارة وراء مشكلات توتنام

أكد الهولندي إدجار دافيدز، نجم فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، أن النادي اللندني العملاق سيواجه صعوبةً في تجنُّب الهبوط، منتقدًا «انعدام الجودة وسوء الإدارة».

ويعيش توتنام موسمًا صعبًا، شهد تبديل ثلاثة مدربين، ويحتل المركز الـ 18 برصيد 31 نقطةً، متأخرًا بفارق نقطتين عن منطقة الأمان قبل خمس جولاتٍ من نهاية الدوري «بريميرليج».

وذكر لاعب خط الوسط الدولي السابق، أن تعيين المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي قبل ثلاثة أسابيع كان خطوةً موفَّقةً، لكنَّه أعرب عن مخاوفه بشأن مستقبل توتنام في الدوري.

وقال دافيدز، الذي يبلغ 53 عامًا: «الفريق يعاني من نقصٍ في الجودة، وسوء إدارةٍ، وكان يتوجَّب على توتنام تعزيز صفوفه التي كانت تعجُّ بالمصابين خلال فترة الانتقالات الشتوية».

وحمل الهولندي ألوان توتنام موسم 2005ـ2006 بعد تألقه مع أياكس في بلاده، وميلان، ويوفنتوس، وإنتر في إيطاليا، وبرشلونة الإسباني.

وأضاف خلال حفل الإعلان عن «مهرجان هونج كونج لكرة القدم»، الذي يضم إلى جانب تشيلسي كلًّا من مانشستر سيتي، وإنتر، ويوفنتوس، أغسطس المقبل: «أتمنى لهم البقاء في الدوري، وأعتقد أن ضم دي زيربي كان إضافةً قيِّمةً للغاية».

وأردف: «لكن الأمر صعبٌ. كان عليهم عقد صفقاتٍ كبيرةٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية لضم لاعبين جددٍ. كان ذلك واضحًا».

ويحلُّ توتنام، الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري منذ أواخر ديسمبر، السبت، ضيفًا على وولفرهامبتون، أول الهابطين إلى المستوى الثاني «تشامبيون شيب» الموسم الجاري.