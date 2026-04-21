شاموسكا لـ «الرياضية»: لم أوقّع.. وتركيزي مع التعاون

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عدم توقيعه لأي نادٍ من أجل قيادته الموسم المقبل قبل نهاية المسابقات المحلية الجارية حاليًّا.

وفي حديثٍ خاصٍّ لـ «الرياضية»، قال شاموسكا: «تركيزي ينصبُّ حاليًّا بالكامل على مهمتي الفنية مع التعاون، إذ أسعى إلى إنهاء الموسم بأفضل صورةٍ ممكنةٍ».

وأضاف: «لم أوقِّع عقدًا مع أي نادٍ حتى الآن، وأسعى إلى إبقاء التعاون في المركز الخامس مع نهاية الموسم».

وكانت «الرياضية» أكدت وفق مصدرٍ خاصٍّ، 10 أبريل الجاري، اقتراب المدرب البرازيلي من قيادة الدرعية الموسم المقبل بعد منحه الموافقة، وأن المفاوضات بين الطرفين باتت في مراحلها النهائية.

ويمتلك شاموسكا «59 عامًا» خبرةً واسعةً في الملاعب السعودية، إذ بدأ مشواره في دوري المحترفين، أكتوبر 2018، مع الفيصلي قبل أن يُشرف على تدريب الهلال لفترةٍ مؤقتةٍ، ثم الشباب، والتعاون، إلى جانب تجربةٍ مع نيوم.

وقاد المدرب الفيصلي إلى تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020ـ2021 في أبرز إنجازاته، ثم واصل حضوره في الكرة السعودية عبر محطاتٍ عدة، كان آخرها عودته إلى قيادة التعاون خلال الموسم الجاري.