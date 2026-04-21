الهلال.. خطة علاجية تسرّع تعافي المصابين

وضع الجهاز الطبي في فريق الهلال الأول لكرة القدم خطةً علاجيةً وتأهيليةً عاجلةً للاعبين المصابين بهدف تسريع تعافيهم قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي، إذ يلاقي ضمك، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ 30 من البطولة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وقلَّل المصدر ذاته من خطورة الإصابات بين لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن الإصابة التي يعاني منها سالم الدوسري، قائد الفريق، في الركبة، والفرنسي كريم بنزيما في أسفل الظهر غير مقلقتَين.

وبيَّن أن مراد هوساوي، لاعب الوسط، تعرَّض لإصابةٍ في الركبة إثر كدمةٍ في أحد التدريبات الاعتيادية، موضحًا أن هذه الإصابات لن تمنع اللاعبين الثلاثة من بلوغ الجاهزية قبل لقاء ضمك.

إلى ذلك، يخوض الأزرق العاصمي مباراةً تجريبيةً أمام الفيحاء، عند الـ 05:25 من مساء الثلاثاء، للوقوف على الجوانب الفنية والبدنية للاعبين بعد الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة، وستكون المباراة مغلقة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في «روشن» برصيد 68 نقطةً، وبفارق ثماني نقاطٍ خلف النصر المتصدر مع مباراةٍ مؤجَّلةٍ.

وسبق أن تأهل الفريق إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الأهلي في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب موعدًا مع الخلود الذي أقصى الاتحاد بالطريقة ذاتها.