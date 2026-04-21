آل الشيخ يعلن اطلاق «BigTime Creative Shop» السعودية لحملة بيبسي

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، إطلاق شركة BigTime Creative Shop السعودية أكبر حملةٍ إعلانيةٍ عالميةٍ لـ «بيبسي» العامَ الجاري.

وأكد آل الشيخ أن BigTime Creative Shop نجحت خلال ثلاثة أعوام فقط في تحقيق إنجازٍ لافتٍ بتصنيفها ضمن أقوى أربع شركات عالميًّا في مجال الدعاية والإعلان، وفق تصنيفين دوليين رسميين، هما: WARC creative 100، وThe Drum World Creative Rankings، ما يعكس جودة المخرجات الإبداعية وقدرتها على المنافسة عالميًّا.

وقال آل الشيخ في هذا السياق: «نفخر بما حققته شركة BigTime Creative Shop السعودية التي أسَّسناها لتكون شريكنا الإبداعي، وتمكَّنت خلال ثلاثة أعوامٍ من أن تُصنَّف ضمن أقوى أربع شركات في العالم في مجال الدعاية والإعلان، وفق تصنيفين عالميين رسميين، واليوم تطلق BigTime Creative Shop لصالح شركة بيبسي العالمية حملتها الأكبر في العالم للعام الجاري في نموذجٍ مشرِّفٍ للإبداع السعودي، ويُجسِّد ما يحققه شباب الوطن من تميُّزٍ حين تقترن الرؤية بالكفاءة والطموح».

وشمل الفيديو الرئيس للحملة ظهور عددٍ من الشخصيات العالمية البارزة، من بينهم الإنجليزي ديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم السابق، والشيف البريطاني الشهير جوردون رامزي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، والنجم المصري محمد صلاح، والإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة كرة القدم الحاصلة على جائزتين للكرة الذهبية، والإنجليزية لورين جيمس، لاعبة كرة القدم، واللاعب الألماني فلوريان فيرتز.

وتُعد BigTime Creative Shop الشريك الإبداعي لموسم الرياض، ولعبت دورًا محوريًّا في تطوير الهوية البصرية والحملات التسويقية لعديدٍ من فعاليات الموسم، بما أسهم في تعزيز حضوره محليًّا ودوليًّا، ورفع مستوى التفاعل الجماهيري مع محتواه الترفيهي.