مواجهات أوروبية في هونج كونج

تخوض أربعة فرقٍ أوروبيةٍ مواجهاتٍ تجريبيةً استعداديةً للموسم الجديد، الصيف المقبل، في هونج كونج.

وتشهد المباريات مشاركة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، ومواطنه تشيلسي، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

ويلعب سيتي، الذي دخل بمنافسةٍ شرسةٍ على لقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال المتصدر، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وهدافه النرويجي إيرلينج هالاند أمام إنتر ميلان، 1 أغسطس.

ويفتتح هذا اللقاء فعاليات «مهرجان هونج كونج لكرة القدم» على ملعب كاي تاك العصري، الذي يتَّسع لـ 50 ألف متفرج، وتم تدشينه قبل عامٍ، ويتميز بسقفٍ قابلٍ للإغلاق، ونظام تكييف هواءٍ لمواجهة حرارة ورطوبة الصيف الشديدة في البلاد.

ويختتم تشيلسي البطولة المصغَّرة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء 5 أغسطس.

ويتصدر إنتر، الذي يشرف عليه النجم الروماني السابق كريستيان كيفو، ترتيب الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاطٍ عن مطارده المباشر جاره ميلان، الذي يتساوى بالنقاط مع نابولي، حامل اللقب.

ويسعى «النيراتزوري» إلى تحقيق لقبه الـ 21، ويحتل المركز الثاني بعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ 36 لقبًا.

في حين يأتي يوفنتوس في المركز الرابع، ويتطلَّع لحجز مقعدٍ في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة مدربه لوتشانو سباليتي.

من ناحيته، أحرز تشيلسي لقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في المباراة النهائية بالولايات المتحدة، العام الماضي، لكنَّه انفصل عن مدربه آنذاك الإيطالي إنتسو ماريسكا.

كذلك ستكون هونج كونج مسرحًا لمواجهةٍ تجريبيةٍ أخرى بين بايرن ميونيخ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي، 7 أغسطس.

وخلال فترة الإعداد للموسم الماضي، حضر 50 ألف متفرج في هونج كونج لمشاهدة مباراتي ليفربول وميلان، وتوتنام وأرسنال في أول «ديربي» لشمال لندن خارج إنجلترا.