بطولة مدريد.. الإصابة تبعد أماندا وإيكاترينا

انسحبت اللاعبتان الأمريكية أماندا أنيسيموفا والروسية إيكاترينا ألكساندروفا، المصنفتان الـ6 والـ12 في رياضة التنس، من بطولة مدريد، حسبما نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات، الثلاثاء.

وأرجعت أماندا، التي صعدت إلى نهائي بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى مرتين، سبب انسحابها إلى إصابة في معصمها، بينما أشارت ألكساندروفا إلى أنها تعاني من إصابة في أسفل ظهرها.

وتقرر استبدال ألكساندروفا في القرعة باليونانية ماريا ساكاري، بصفتها المصنفة الـ33، في حين تحل البولندية ماجدالينا فريتش بدلًا من أنيسيموفا، بصفتها المصنفة الـ34، حيث حصلت كلتاهما على إعفاء من اللعب بالدور الأول.

أما خصمتا ساكاري وفريش الأصليتان في الدور الأول، وهما الإندونيسية جانيس تجين والتشيكية كاثرينا سينياكوفا، فسوف تواجهان بدلًا من ذلك لاعبتين متأهلتين من الأدوار التمهيدية للمسابقة.

ولم تشارك أنيسيموفا في أي بطولة منذ خسارتها في الدور الرابع ببطولة ميامي أمام السويسرية بيليندا بنشيتش، حيث انسحبت من بطولة تشارلستون، بسبب إصابة لم يتم تحديدها.

وكانت أنيسيموفا تم ترشيحها لجائزة أفضل عودة رياضية في حفل جوائز «لوريوس» العالمية للرياضة الذي نظم الإثنين في مدريد، العاصمة الإسبانية، لكنها خسرت أمام الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، لاعب الجولف.

من جانبها، انسحبت ألكساندروفا من بطولة تشارلستون بسبب إصابة في أسفل الظهر، وعادت إلى المنافسات قبل أسبوعين، لكنها خسرت مباراتها الافتتاحية في لينز أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا، فيما خرجت من الدور الثاني لبطولة شتوتجارت على يد التشيكية ليندا نوسكوفا.