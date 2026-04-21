من هو ماركو روزه مدرب بورنموث الجديد؟

بدأ الألماني ماركو روزه، الذي أعلن نادي بورنموث الإنجليزي تعيينه مدربًا للفريق الأول، الإثنين، مسيرته مع كرة القدم من الخط الخلفي، ودافع عن ألوان عددٍ من الفرق في مركز الدفاع، أبرزها ماينز، ولوكوماوتيف لايبزيج قبل أن يعتزل اللعب، ويتجه مبكرًا إلى التدريب، مستفيدًا من مدارس التطوير الألمانية التي تركز على بناء المدرب تكتيكيًّا وعلميًّا منذ الفئات السنية.

ووُلِدَ روزه 11 سبتمبر 1976 في مدينة لايبزيج الألمانية، وانطلقت مسيرته التدريبية الحقيقية داخل منظومة سالزبورج النمساوي عام 2013 حيث عمل مع فئة الشباب، ولفت الأنظار سريعًا بعد قيادته الفريق إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب، وهو الإنجاز الذي مهَّد لصعوده إلى تدريب الفريق الأول للنادي، وهناك بدأت شهرته الأوروبية حيث قاده إلى تحقيق الدوري النمساوي مرتين، والتتويج بكأس النمسا، وقدَّم كرة قدمٍ هجومية، تعتمد على الضغط العالي، والانتقال السريع، ما جعله أحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا.

تاليًا، انتقل روزه إلى الدوري الألماني عبر بوابة بوروسيا مونشنجلادباخ، وقاد الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، وقدَّم موسمًا تنافسيًّا، أعاد الفريق إلى الواجهة قبل أن يحصل على فرصة تدريب أحد أكبر أندية ألمانيا، وهو بوروسيا دورتموند، وهناك واصل المدرب البالغ، 49 عامًا، تطوير اللاعبين الشباب، والمنافسة على المراكز المتقدمة.

ولاحقًا تولى ماركو تدريب آر بي لايبزيج، وحقق معه لقب كأس ألمانيا عام 2023، ليصل مجموع مبارياته التدريبية إلى 455، سجل خلالها 271 انتصارًا، و84 تعادلًا، مقابل 100 خسارة، وتُوِّج بتسعة ألقاب.