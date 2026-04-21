أمام تولوز.. سعود يبحث عن مجد جديد

يواجه فريق لانس الأول لكرة القدم نظيره تولوز، الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس فرنسا.

ويطمح الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لاعب لانس، إلى مواصلة تألقه مع فريقه في الملاعب الفرنسية الموسم الجاري، إذ يمرُّ لانس بموسمٍ مثالي حتى الآن باحتلاله المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 62 نقطةً بعد 29 مباراةً بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن المتصدر باريس سان جيرمان، الذي لعب لقاءً أقل.

ولم يقف تألق الفريق عند الدوري الفرنسي فقط، إذ واصل مشواره في الكأس، وتأهل إلى الدور نصف النهائي، ليواجه خصمه تولوز، اليوم.

وبدأ لانس مشواره في بطولة الكأس بفوزٍ على فريق إنتيني أولوني 3ـ1 في الدور الأول من المسابقة. وتألَّق سعود في تلك المباراة بتسجيله الهدف الثاني، وصنع الأول لزميله فوفانا، ليؤكد نجوميته وتفوُّقه مع الفريق.

وأكمل لانس مشواره، ليفوز في دور الـ 32 على سوشو 3ـ0 في مباراةٍ شارك فيها عبد الحميد لمدة 75 دقيقةً، لكن دون أن يصنع، أو يسجل.

وفي دور الـ 16، تفوَّق الفريق على تروا 4ـ2، ولعب سعود 66 دقيقةً من المباراة، ليثبت أحقيته في الاستمرار بالقائمة الأساسية خلال بطولة الكأس. كذلك فاز لانس على ليون في ربع النهائي بركلات الترجيح، وشارك عبد الحميد في تلك المباراة أيضًا.

وفاز لانس على منافسه في هذا الدور تولوز، لكنْ في الدوري الفرنسي، إذ تجاوزه 3ـ2 ضمن الجولة الـ 30.

وعلى الرغم من تقدم تولوز بهدفين إلا أن لانس عاد بثلاثة أهدافٍ، حصد بها النقاط الثلاث.

وبدأ سعود «ريمونتادا» الفريق أمام تولوز بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 61 قبل أن يضيف الثنائي أدريان، وإسماعيلو الهدفين الثاني والثالث، ويفوز لانس باللقاء.

وخلال موسم 2025ـ2026، شارك عبد الحميد في 26 مباراةً بقميص فريقه الفرنسي في جميع المسابقات، سجل فيها ثلاثة أهدافٍ، وصنع خمسة، وحصل على ثلاثة إنذارات دون أي بطاقةٍ حمراء.

وشارك اللاعب في جميع مواجهات الفريق بالكأس، وتقدَّم القائمة الأساسية في أربعٍ منها، وسجل هدفًا، وصنع آخر.

وفي صيف 2025، انتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف لانس قادمًا من روما الإيطالي بنظام الإعارة، ليجد نفسه سريعًا في تشكيلة المدرب بيير ساجي الذي يُشركه باستمرارٍ في القائمة الأساسية، سواء في مباريات الدوري، أو الكأس.

يذكر أن سعود لم يشارك كثيرًا خلال موسم 2024ـ2025 مع نادي روما، إذ اكتفى بأربع مبارياتٍ في الدوري الإيطالي، ومثلها في بطولة الدوري الأوروبي، لذا قرَّر الانتقال إلى لانس من أجل مشاركاتٍ أكبر، وأسهم في تأهل الأخضر السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026.