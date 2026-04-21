العودة من التأخر.. تخصّص أهلاوي

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم من تأخُّره إلى انتصارٍ، أو تعادلٍ في 11 مباراةً الموسم الجاري بمختلف المسابقات، آخرها أمام فيسيل كوبي الياباني، الإثنين، حين قلب تأخره بهدفٍ وحيدٍ إلى انتصارٍ بـ 2ـ1.

وفي أولى مبارياته الموسم الجاري ضمن كأس السوبر أمام القادسية، تقدَّم الأخير في النتيجة، لكنَّ الأهلي أنهاها 5ـ1.

وفي نهائي السوبر أمام النصر، فاز الفريق بركلات الترجيح بعد لحاقه بالتعادل 2ـ2 في الوقت القاتل.

كذلك فاز الأهلي على ناساف الأوزبكي 4ـ2 في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تخلُّفه بهدفين.

وجاءت العودة الأكبر للفريق في دوري روشن، وكانت أمام الهلال 3ـ3 بعد ثلاثة أهدافٍ للزائر حيث ردَّ إيفان توني مرتين عند الدقيقتين «78 و87» برأسيتين، ثم أكمل ديميرال المهمة بإحراز التعادل عند الدقيقة 90+3.

وفي كأس الملك، عادلَ الأهلي النتيجة أمام القادسية 3ـ3 حيث سجَّل الخصم أولًا عند الدقيقة 11 عبر الإيطالي ماتيو ريتيجي، وأضاف الكولومبي جوليان كينيونيس الهدف الثاني، لكنَّ إيفان توني قلَّص الفارق، ثم أضاف ريتيجي الهدف الثالث للخصم قبل نهاية الشوط الأول. وفي الحصة الثانية عاد الأهلي بثنائية أتانجانا وكيسيه قبل أن ينتصر بركلات الترجيح.

وقلبَ الفريق الجداوي تأخره بهدفٍ أمام التعاون في الجولة الـ 15 إلى انتصارٍ بهدفين، وفعل ذلك أمام الخليج والنجمة حين قلب تأخره بهدفٍ إلى انتصارٍ بـ 4ـ1.

وشهدت الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة عودتين للأهلي في النتيجة أمام جوهور دار التعظيم الماليزي عندما تأخر بهدفٍ، وانتصر بـ 2ـ1، وأمام فيسيل كوبي الياباني بالنتيجة ذاتها في طريقه نحو الحفاظ على لقبه بالبطولة القارية.