الاتحاد يخطط على 3 أجانب قبل الهلال

دخل الإسباني إيفان كاراسكو، مدرب فريق الاتحاد تحت 21 عامًا لكرة القدم، في مشاوراتٍ مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بهدف الاستعانة بثلاثة عناصر أجنبية من الفريق الأول قبل مواجهته أمام الهلال ضمن ذهاب ربع نهائي دوري جوِّي في جدة، الإثنين المقبل، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضيَّة».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة النادي الغربي وضعت لقب بطولة جوِّي للنخبة هدفًا أخيرًا لتحقيقه من أجل إنقاذ الموسم عقب الخروج من بطولاته خالي الوفاض «كأس السوبر ـ دوري روشن السعودي ـ كأس الملك ـ دوري أبطال آسيا للنخبة».

وضَمِنَ الاتحاد التأهل إلى هذا الدور بعد أن احتل المركز السابع في الترتيب العام للبطولة، وتخطى نيوم بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في ملحق ربع النهائي «3ـ2»، ليضرب موعدًا مع الهلال ذهابًا، 27 أبريل الجاري في جدة، و4 مايو المقبل في الرياض.

وتنصُّ المادة «5/3» من لائحة بطولة جوِّي للنخبة على أحقية كل نادٍ إشراك ثلاثة لاعبين من المصنَّفين في كشوفات الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين، أو أجانب، أو مواليد، أو محترفين، أو هواة حتى لو كانت أعمارهم فوق السن المسموح بها في البطولة. كذلك يجوز إشراك أي لاعبٍ من اللاعبين المصنَّفين في كشوفات الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين، أو أجانب، أو مواليد، أو محترفين، أو هواة «دون حدٍّ أعلى» بشرط أن يكون عمره يسمح بخوض البطولة، حسبما ورد في الفقرة «1» من هذه المادة.

ويحصل المتوَّج بلقب بطولة جوِّي للنخبة على كأس البطولة، والميداليات الذهبية، ومبلغ 150 ألف ريال، والثاني على الميداليات الفضية، ومبلغ 125 ألفًا، والثالث والرابع على مبلغ 100 ألف.