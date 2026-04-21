إنريكي: خياراتنا محدودة.. والبدلاء ناجحون

ذكر الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أنه يمتلك خيارات جيدة في دكة البدلاء للتغلب على الإصابات، وذلك قبل مواجهة نانت في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري.

وترتدي المباراة أهمية كبرى لسان جيرمان، إذ لا يتقدم في الصدارة سوى بفارق نقطة واحدة على ملاحقه لانس بعد خسارة الفريق الباريسي، الأحد الماضي، على أرضه أمام ليون 1ـ2 في الجولة الـ 30.

وقال إنريكي، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «لقد فزنا بكل شيء العام الماضي بفضل هذا النوع من البدلاء. كانوا يتدربون دائمًا بشكل جيد، وقدَّموا مباريات ممتازة عندما كان ذلك مطلوبًا. الأمر ذاته ينطبق هذا الموسم. سيكون من السخافة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين. لدينا فريق كبير جدًّا. من الطبيعي أن تكون هناك تدعيمات محدودة، وسيكون الأمر نفسه الموسم المقبل».

وعن عدم استدعاء الجناح السنغالي إبراهيم مباي أمام ليون، قال إنريكي: «كل دقيقة يمكن أن تلعبها مع باريس سان جيرمان يجب أن تكون مميزة. ليس لدي أي ندم بخصوص مباي، لكن يجب أن يكون اللاعب جاهزًا. كان جاهزًا، لكنني أنتظر أكثر من جميع اللاعبين. هذه المنافسة بكل بساطة، يجب على لاعب ما أن يبقى خارج التشكيلة. يجب الاستفادة من كل دقيقة».

واضاف المدرب الإسباني: «يجب التعامل مع الإصابة الطفيفة لفيتينيا، وبعض اللاعبين يشعرون بقليل من الإرهاق أو لديهم بعض الآلام».

وأفاد سان جيرمان، الإثنين، بأن فيتينيا يعاني من «التهاب في كعب قدمه اليمنى» قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين فريقه وبايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج فيتينيا في الدقيقة 38 من المباراة التي خسرها سان جيرمان أمام ضيفه ليون، وسيواصل العلاج خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق نادي العاصمة الذي أضاف أنه سيتم إجراء تقييم إضافي في نهاية الأسبوع.